Rewind Juventus, il calciomercato 2011-12: da Matri a Vucinic

La Juventus, con il tecnico pugliese in panchina, rivoluzionò la squadra, dando inizio ad un nuovo ciclo. Furono infatti diversi gli acquisti per puntellare la rosa; in difesa arrivarono Lichtsteiner dalla Lazio per 10 milioni e Motta dall'Udinese per 4 milioni, mentre a centrocampo furono acquistati Vidal dal Bayer Leverkusen per 12 milioni, Giaccherini dal Cesena per 8 milioni ed infine Andrea Pirlo a parametro zero, svincolatosi dopo l'esperienza al Milan. Nel pacchetto offensivo, invece la dirigenza accontentò Conte su tutti i fronti; Matri e Vucinic, furono rispettivamente acquistati per 15 milioni di Cagliari e Roma, oltre a Pepe, arrivato dall'Udinese per 8 milioni ed Eljero Elia, strappato all'Amburgo per la medesima cifra. Un mercato di tutto rispetto, visto che la spesa si avvicinò quasi a 100 milioni.