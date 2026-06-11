Accordo totale: Carnevali guiderà la nuova Juventus

La Juventus ha scelto il proprio nuovo amministratore delegato. Giovanni Carnevali sarà il nuovo CEO del club bianconero, raccogliendo l'eredità di Damien Comolli e inaugurando una nuova fase della gestione societaria. Dopo settimane di valutazioni interne, la dirigenza ha deciso di affidarsi a uno dei manager più stimati del calcio italiano. L'accordo è stato definito nelle ultime ore e porterà Carnevali a lasciare il Sassuolo dopo una lunga esperienza ricca di successi. La scelta della proprietà nasce dalla volontà di affidare il progetto a un dirigente con una profonda conoscenza del calcio italiano e con una consolidata esperienza nella gestione sportiva ed economica di un club professionistico. Per la Juventus si tratta di un passaggio importante. Il nuovo corso societario punta infatti a costruire una struttura solida e competitiva, capace di sostenere le ambizioni sportive della squadra nei prossimi anni.

Carnevali e la crescita del Sassuolo

L'arrivo di Carnevali a Torino è il risultato del grande lavoro svolto negli ultimi anni al Sassuolo. Sotto la sua gestione, il club emiliano è diventato una delle realtà più apprezzate del calcio italiano. Il dirigente ha contribuito in maniera decisiva alla crescita della società, accompagnandola dalla Serie B fino alla stabilizzazione in Serie A. Nel corso degli anni ha costruito un modello basato sulla sostenibilità economica, sulla valorizzazione dei giovani e su una programmazione attenta. Numerosi talenti sono stati lanciati e valorizzati durante la sua esperienza. Da Domenico Berardi a Manuel Locatelli, passando per Giacomo Raspadori, Davide Frattesi, Gianluca Scamacca e molti altri. Operazioni che hanno consentito al club di ottenere importanti risultati sportivi e significative plusvalenze. La storica qualificazione alle competizioni europee nel 2015-16 e la crescita costante del valore della società rappresentano alcune delle principali eredità lasciate da Carnevali. Un percorso che gli ha permesso di guadagnarsi la reputazione di uno dei migliori dirigenti del panorama nazionale.

Una nuova sfida in bianconero

Per Carnevali si apre ora la sfida più importante della carriera. La Juventus punta a tornare stabilmente ai vertici del calcio italiano ed europeo e vede nel dirigente il profilo ideale per accompagnare questo percorso. Tra le sue priorità ci saranno il consolidamento della struttura societaria, la gestione delle strategie di mercato e il rafforzamento del progetto tecnico avviato negli ultimi mesi. L'esperienza maturata al Sassuolo e la capacità di lavorare con una visione di lungo periodo hanno convinto la società bianconera a puntare su di lui. Adesso comincia una nuova avventura, con l'obiettivo di riportare la Juventus ai massimi livelli.

Da Comolli a Carnevali, la Juventus volta pagina e affida il proprio futuro a uno dei dirigenti più apprezzati del calcio italiano.