Lucumí nel mirino dei bianconeri

La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione nelle ultime ore è emerso quello di Jhon Lucumí, difensore del Bologna che ha disputato una stagione di alto livello confermandosi tra i centrali più affidabili della Serie A. La dirigenza bianconera avrebbe già effettuato i primi sondaggi per valutare la fattibilità dell'operazione. Il colombiano piace particolarmente a Luciano Spalletti, che lo considera un giocatore ideale per caratteristiche tecniche, fisiche e tattiche. Negli ultimi anni Lucumí ha mostrato una crescita costante, diventando uno dei punti di riferimento della difesa rossoblù. La sua capacità di giocare sia in una linea a quattro sia in una difesa a tre rappresenta un valore aggiunto che la Juventus considera molto interessante. Il club torinese sta valutando diverse opzioni per rafforzare il reparto difensivo e il nome del colombiano è salito rapidamente nelle gerarchie del mercato bianconero. L'obiettivo è quello di aggiungere esperienza, affidabilità e qualità nella costruzione del gioco partendo dalla retroguardia.

Il Bologna si prepara a una possibile cessione

In casa Bologna cresce la consapevolezza che l'estate potrebbe portare all'addio del difensore colombiano. Dopo le ottime prestazioni offerte nelle ultime stagioni, il giocatore ha attirato l'attenzione di diversi club e la società emiliana sa che trattenerlo non sarà semplice. Per questo motivo i rossoblù si stanno preparando all'eventualità di ricevere offerte importanti nelle prossime settimane. Pur non avendo intenzione di svendere uno dei propri titolari, il club appare disposto ad ascoltare eventuali proposte che rispecchino il valore del giocatore. La situazione viene monitorata attentamente anche dalla Juventus, che considera Lucumí uno dei profili più interessanti tra quelli disponibili sul mercato italiano. Il vantaggio per i bianconeri è rappresentato dalla conoscenza già consolidata del campionato da parte del difensore, elemento che potrebbe favorire un inserimento immediato nel nuovo contesto tecnico. La sua esperienza in Serie A viene infatti considerata un fattore importante nella scelta dei possibili rinforzi per la prossima stagione.

Strategia da definire

Uno degli aspetti centrali dell'operazione riguarda la clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore. Lucumí può infatti lasciare il Bologna attraverso il pagamento di una clausola fissata a 28 milioni di euro, valida fino alla metà di luglio. Questa situazione offre alla Juventus due possibili strade. La prima consiste nel versare direttamente l'importo previsto dalla clausola, assicurandosi così il giocatore senza dover negoziare con il club rossoblù. La seconda opzione prevede invece l'apertura di una trattativa tradizionale con il Bologna, nel tentativo di trovare una formula differente o condizioni economiche più vantaggiose. Una scelta che potrebbe consentire maggiore flessibilità nell'operazione, ma che richiederebbe il consenso della società emiliana. Per il momento i contatti sono ancora nelle fasi iniziali, ma il nome di Jhon Lucumí resta uno dei più caldi per la difesa della Juventus. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l'interesse si trasformerà in una vera trattativa o se il club bianconero deciderà di puntare su altri obiettivi per rinforzare il reparto arretrato.