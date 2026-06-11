La Juventus riflette

Il nome di Andrea Cambiaso è tornato al centro delle indiscrezioni di mercato. Nonostante sia stato uno dei giocatori più utilizzati nelle ultime stagioni, l'esterno della Juventus non viene più considerato incedibile. La società bianconera sta infatti valutando diverse operazioni per finanziare il mercato in entrata e il laterale italiano rappresenta uno dei profili con il valore più alto della rosa. Dopo l'interesse manifestato in passato da importanti club europei, il rendimento di Cambiaso ha vissuto alti e bassi. A prestazioni convincenti si sono alternati alcuni errori che hanno alimentato critiche da parte di tifosi e addetti ai lavori. Nonostante questo, il suo valore sul mercato resta elevato grazie alla giovane età, alla duttilità tattica e all'esperienza maturata in Serie A. La dirigenza bianconera valuta il giocatore intorno ai 50 milioni di euro e sarebbe pronta ad ascoltare eventuali offerte. Proprio da questa situazione nasce l'ipotesi di uno scambio che potrebbe coinvolgere una delle principali rivali del campionato.

Frattesi, uno dei pupilli di Spalletti

Dall'altra parte c'è Davide Frattesi, centrocampista che continua a essere molto apprezzato da Luciano Spalletti. Durante l'esperienza del tecnico sulla panchina della Nazionale italiana, il giocatore è diventato uno degli elementi più importanti grazie alle sue qualità negli inserimenti offensivi. Con la maglia azzurra, il centrocampista ha spesso trovato il gol e ha dimostrato di poter incidere anche nelle partite più delicate. Le sue caratteristiche si sposano perfettamente con l'idea di calcio di Spalletti, che lo considera un centrocampista capace di aggiungere imprevedibilità e peso offensivo alla squadra. La situazione all'Inter, però, appare meno favorevole. Nelle ultime stagioni il centrocampista ha trovato poco spazio da titolare e il suo minutaggio è rimasto inferiore alle aspettative. L'eventuale approdo alla Juventus gli consentirebbe di lavorare nuovamente con un allenatore che conosce bene le sue qualità e che potrebbe valorizzarlo in una posizione più offensiva.

Perché lo scambio può convenire a entrambe

L'idea di uno scambio tra Cambiaso e Frattesi nasce dall'esigenza delle due società di rinforzare reparti differenti. La Juventus cerca un centrocampista dinamico, capace di inserirsi e portare gol, mentre l'Inter sta valutando diversi interventi sulle corsie esterne. In questo contesto, Cambiaso rappresenterebbe una soluzione particolarmente interessante per i nerazzurri. L'esterno può infatti giocare su entrambe le fasce e garantire diverse opzioni tattiche grazie alla sua versatilità. Dal canto suo, la Juventus aggiungerebbe alla rosa un giocatore fortemente gradito a Spalletti, capace di aumentare qualità e pericolosità negli ultimi metri. L'operazione permetterebbe inoltre ai bianconeri di contenere l'investimento economico necessario per arrivare al centrocampista. Al momento non esistono trattative avanzate tra i due club e l'ipotesi resta una suggestione di mercato. Tuttavia il possibile incastro tecnico continua a far discutere e potrebbe diventare uno dei temi più interessanti delle prossime settimane.