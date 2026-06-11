Elkann punta su Carnevali per il nuovo corso

La Juventus ha deciso di voltare pagina. La scelta della proprietà è ricaduta su Giovanni Carnevali, individuato da John Elkann come la figura ideale per guidare il club in una nuova fase della sua storia. La decisione sarebbe maturata nelle ultime settimane, quando la proprietà bianconera ha ricevuto la disponibilità definitiva del dirigente. Da quel momento l'operazione è entrata nella fase conclusiva, fino all'accordo totale che porterà Carnevali a diventare il nuovo amministratore delegato della Juventus. Prima di formalizzare il proprio addio, il dirigente ha voluto rispettare gli impegni presi con il Sassuolo, società alla quale è legato da oltre un decennio. Tra gli ultimi dossier seguiti personalmente figura anche quello relativo all'arrivo del nuovo allenatore Alberto Aquilani, scelto per guidare la squadra nella prossima stagione. Conclusi gli ultimi passaggi con il club emiliano, Carnevali è ora pronto a iniziare la sua nuova avventura in bianconero.

Cosa cambia dopo l'addio di Comolli

L'arrivo di Carnevali potrebbe avere conseguenze importanti anche sul mercato bianconero. La nuova struttura dirigenziale sarà infatti chiamata a valutare le operazioni impostate durante la gestione di Damien Comolli e a decidere quali portare avanti. Non è escluso che alcune trattative possano subire rallentamenti o modifiche, soprattutto se il nuovo amministratore delegato dovesse voler imprimere una linea diversa alle strategie sportive. Carnevali è conosciuto per la sua attenzione alla sostenibilità economica e per la capacità di individuare profili funzionali prima ancora che mediatici. Questo non significa necessariamente una rivoluzione totale, ma è probabile che ogni dossier venga riesaminato prima delle decisioni definitive. Dalle operazioni in entrata alle possibili cessioni, il nuovo corso potrebbe incidere sulle prossime mosse della Juventus.

Una nuova era per il club bianconero

La nomina di Giovanni Carnevali rappresenta uno dei cambiamenti più significativi degli ultimi anni a livello societario. La proprietà ha deciso di affidarsi a un dirigente con grande esperienza nel calcio italiano e con una reputazione costruita attraverso risultati concreti. L'obiettivo è riportare la Juventus ai massimi livelli, sia sul piano sportivo sia su quello gestionale. Per riuscirci serviranno programmazione, stabilità e una visione chiara del futuro. Dopo dodici anni al Sassuolo, Carnevali si prepara così alla sfida più importante della sua carriera. Una sfida che potrebbe segnare l'inizio di una nuova era per il club bianconero.