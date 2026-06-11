Martinez riduce le richieste

La Juventus continua a lavorare per regalarsi un nuovo numero uno e il nome in cima alla lista resta quello di Emiliano Dibu Martinez. Il portiere argentino, campione del mondo con la sua nazionale, viene considerato il profilo ideale per aumentare esperienza, personalità e leadership all'interno della rosa bianconera. Negli ultimi giorni i contatti tra la dirigenza torinese e l'entourage del giocatore hanno prodotto risultati importanti. Secondo le indiscrezioni, l'estremo difensore avrebbe mostrato una grande disponibilità pur di trasferirsi a Torino, accettando condizioni economiche meno favorevoli rispetto a quelle inizialmente previste. L'argentino avrebbe infatti dato il proprio assenso a un contratto più breve, passando da una proposta quadriennale a un accordo di tre stagioni. Inoltre avrebbe ridotto anche le proprie richieste economiche, rinunciando a circa due milioni di euro annui rispetto alle prime ipotesi discusse durante la trattativa. Una scelta che conferma la volontà del portiere di intraprendere una nuova esperienza professionale e di sposare il progetto della Juventus. Sul fronte dell'intesa con il giocatore, dunque, la situazione appare ormai molto avanzata.

L’Aston Villa resta il principale ostacolo

Se l'accordo con Martinez sembra vicino, la trattativa con l'Aston Villa continua invece a presentare diverse difficoltà. Il club inglese non intende privarsi facilmente del proprio portiere e mantiene una valutazione considerata elevata dalla dirigenza bianconera. La richiesta degli inglesi si aggira attorno ai 15 milioni di euro, cifra ritenuta congrua per un portiere che negli ultimi anni si è confermato tra i migliori interpreti del ruolo a livello internazionale. La Juventus, però, vorrebbe chiudere l'operazione a condizioni molto più vantaggiose. L'obiettivo dei bianconeri sarebbe quello di non superare i 5 milioni di euro, creando così una distanza significativa tra domanda e offerta. Per questo motivo il lavoro della società si sta concentrando sulla ricerca di una soluzione che possa soddisfare entrambe le società. I dialoghi proseguono, ma serviranno ulteriori passi avanti per arrivare a un'intesa definitiva. Nonostante la differenza economica, la volontà del giocatore potrebbe rappresentare un elemento importante per favorire l'evoluzione della trattativa nelle prossime settimane.

Di Gregorio può partire

Parallelamente alla trattativa per Martinez, la Juventus sta valutando anche il futuro degli altri portieri presenti in rosa. Uno dei nomi che potrebbe lasciare Torino è quello di Michele Di Gregorio, finito nel mirino del Besiktas guidato dal neo-allenatore Vincenzo Italiano. L'interesse del club turco viene monitorato con attenzione e potrebbe trasformarsi in una proposta concreta nelle prossime settimane. Anche la posizione di Mattia Perin resta da valutare. Il portiere potrebbe prendere in considerazione un trasferimento qualora arrivasse l'opportunità di giocare con continuità da titolare. In caso di doppia partenza, l'unico estremo difensore destinato a rimanere sicuramente in rosa sarebbe Carlo Pinsoglio, figura importante all'interno dello spogliatoio bianconero. La sensazione è che la porta della Juventus possa essere uno dei reparti maggiormente rivoluzionati durante questa sessione di mercato, con Dibu Martinez sempre più al centro del progetto per il futuro.