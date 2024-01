Ravanelli: “La Juventus con l’Empoli si è abbassata troppo”

Fabrizio Ravanelli, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'ultima partita dei bianconeri.

Fabrizio Ravanelli, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TVPlay sull'ultima partita dei bianconeri contro l'Empoli, match pareggiato dalla Vecchia Signora per 1-1, gara condizionata dall'espulsione nel primo tempo di Milikper un pestone: "Partiamo col dire che l'espulsione di Milik è sacrosanta.