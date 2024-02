Ravanelli: “La Juventus ha tanti problemi, non uno solo”

Fabrizio Ravanelli, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla stagione dei bianconeri, parlando anche di Allegri.

Fabrizio Ravanelli, ex calciatore della Juve, ha detto la sua a TVPlay. Ecco le sue parole: "E’ difficile dire quale sia il problema principale della Juve, ce ne sono diversi, ma è evidente che in questo momento i bianconeri stiano facendo tanta fatica anche a livello fisico, mi danno l’impressione di essere un po’ sulle gambe e in difficoltà a difendere.