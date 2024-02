Ravanelli: “La Juventus mi è sembrata molto timida, deve crescere”

Fabrizio Ravanelli, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Radio Anch'io Sport: "La Juve mi è sembrata forse un po’ troppo timida, ancora non pronta per poter giocare queste partite con gli effettivi a disposizione. Mi è sembrata avere poca consapevolezza di poter mettere in difficoltà l’Inter, che invece ha dimostrato una grande maturità.