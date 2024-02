Ravanelli: “Difficile Allegri accetti il rinnovo alla Juve a queste condizioni”

Ravanelli ha parlato del futuro sulla panchina della Juve: per l'ex bianconero, difficilmente Allegri rimarrà in bianconero un altra stagione

Intervistato a TvPlay, Fabrizio Ravanelli ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Ecco le sue parole: “Finora, per stare a contatto con l’Inter, ha fatto un miracolo. Ma credo che per il suo status e il suo pedigree, non accetterà di rimanere anche l’anno prossimo in una squadra così giovane, nonostante si vada verso il ritorno in Champions League".