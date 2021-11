Rassegna stampa Juventus: bianconeri in campo contro l’Atalanta

Le notizie sulla squadra di Massimiliano Allegri, oggi impegnata tra le mura amiche dell'Allianz Stadium

La Juventus scenderà questa sera in campo contro l'Atalanta.

La Juventus scenderà questo pomeriggio in campo contro l'Atalanta, con Massimiliano Allegri che ha recuperato Paulo Dybala . Davanti a Szczesny dovrebbero giocare Cuadrado e Alex Sandro, in ballottaggio con Pellegrini , larghi con Bonucci e De Ligt sulle fasce. A centrocampo Rabiot, Locatelli, McKennie e Chiesa, e davanti con la Joya Alvaro Morata.

Queste le prime pagine dei giornali in edicola oggi sabato 27 novembre.

La prima pagina de Il Corriere dello Sport, apre dedicando il taglio alto al sorteggio Mondiale: "Il supplizio Cristiano. Finale con il Portogallo o Turchia in trasferta. Italia, strada in salita per il Qatar: semifinale il 24 marzo contro la Macedonia. Mancini: "Poteva andare meglio". AL centro l'intervista esclusiva con Ancelotti: "Cambiamo il calcio. I giocatori sono stanchi. Meno partite, più qualità e stipendi bassi". Sotto poi il titolo sulla Juventus "Plusvalenze, Juve indagata".