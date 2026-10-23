Nico Gonzalez guarda già avanti. Dopo il problema muscolare accusato in seguito alla sfida di Europa League contro il Rennes, l’attaccante argentino della Juventus ha affidato a Instagram poche parole, ma dal significato piuttosto chiaro.

Non ho voglia di buttarmi giù dalla barca. Tornerò più forte e con più voglia. Fino alla fine», ha scritto il bianconero pubblicando una sua foto in campo.

Un messaggio che arriva nel giorno in cui la Juventus ha comunicato l’esito degli esami svolti al J|Medical. Gli accertamenti hanno evidenziato per Nico Gonzalez una lesione di basso grado del soleo destro. Il giocatore ha già iniziato il programma riabilitativo.

Il problema è arrivato dopo la gara contro il Rennes, terminata 2-2 all’Allianz Stadium. Gonzalez era entrato al 60’ al posto di Gatti e aveva avuto subito un impatto sulla partita: da un suo colpo di testa era nato il fallo di mano che aveva portato al rigore poi trasformato da Woltemade per il pareggio bianconero.

Adesso, però, per l’argentino è arrivato un nuovo stop. Nessuna voglia di abbattersi, almeno a giudicare dalle parole scelte sui social. La frase pubblicata su Instagram è soprattutto una promessa: Gonzalez vuole lasciarsi alle spalle l’infortunio e tornare a disposizione della Juventus con ancora più determinazione.

La società, nel bollettino medico diffuso il 23 ottobre, non ha indicato ufficialmente una data per il rientro. Per il momento Nico dovrà quindi concentrarsi sul recupero, con l’obiettivo di rimettersi a disposizione di Luciano Spalletti appena le condizioni lo permetteranno.