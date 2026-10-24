Antonio Conte interviene in prima persona per fare chiarezza sul proprio futuro e sulle indiscrezioni che negli ultimi giorni lo hanno accostato a diverse panchine, tra cui quella della Juventus. L'allenatore ha affidato ai propri canali social un lungo messaggio per smentire le ricostruzioni relative a presunte trattative avanzate, richieste economiche e condizioni poste alle società interessate. Dopo la positiva esperienza alla guida del Napoli, il tecnico ha spiegato di volersi prendere il tempo necessario prima di decidere il prossimo passo della sua carriera.

Conte e la Juventus, il messaggio sul futuro

Il nome di Conte è tornato al centro delle indiscrezioni legate alla panchina bianconera, ma l'allenatore ha voluto precisare che, al momento, non esistono negoziati in fase avanzata con i club accostati alla sua figura. Il tecnico ha inoltre respinto le notizie riguardanti presunte richieste economiche e la volontà di ottenere pieni poteri nella gestione delle squadre.

Nel suo intervento, Conte ha sottolineato che qualsiasi eventuale opportunità dovrà essere valutata attraverso un confronto concreto con la società interessata, nel rispetto delle esigenze reciproche. Per il momento, dunque, le voci sul suo futuro rimangono indiscrezioni e non possono essere considerate trattative definite.

Le parole di Antonio Conte

“Alla luce delle indiscrezioni pubblicate negli ultimi giorni da diversi organi di informazione, in Italia e all'estero, ritengo opportuno intervenire per fare chiarezza. Il mio nome è stato accostato a numerosi club, ma al momento non vi è alcuna trattativa in fase avanzata. Dopo una splendida e vincente esperienza alla guida del Napoli, mi prenderò il tempo necessario per valutare come e quando tornare ad allenare. Sarà una scelta ponderata, che farò quando riterrò che vi siano le condizioni giuste. Ho letto di presunte richieste economiche e di pieni poteri che avrei già avanzato alle società citate, così come di riserve legate a quello che viene definito il mio un “carattere forte”. Si tratta di ricostruzioni prive di fondamento poiché, allo stato attuale, non esistono elementi concreti su quali basare simili valutazioni. Qualora si presentasse un'opportunità concreta, sarà il momento di confrontarsi con il club interessato e valutare insieme le condizioni di un eventuale accordo, nel rispetto delle reciproche esigenze e delle caratteristiche che contraddistinguono il mio lavoro di allenatore. Fino ad allora, ogni ipotesi sulle mie richieste e sul mio futuro professionale resta una supposizione e non può essere considerata come un fatto. Un saluto, Antonio Conte”.