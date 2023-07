Rassegna Juve – Il Barca apre per Kessie, bianconeri in USA con due casi

Il mercato è l'argomento della rassegna della Juve: in entrata si parla di Kessie del Barcellona, mentre in uscita sono due i casi sul tavolo

Oggi è sabato 22 luglio 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juventus prosegue a luci spente il calciomercato. In entrata, l'obiettivo più caldo appare Franck Kessie del Barcellona, mentre in uscita molto sembrerebbe passare dal futuro di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

La Juventus insiste per Kessie — Nonostante il calciomercato della Juventus continui a non decollare, il lavoro del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli proseguirebbe fittamente. In entrata, riporta La Gazzetta dello Sport, il lavoro sarebbe concentrato su Frank Kessie, il quale i bianconeri vorrebbero prelevare dal Barcellona in prestito. L'ivoriano parrebbe una richiesta esplicita del tecnico Massimiliano Allegri, che però difficilmente potrà essere accontentato finché la società non riuscirà a piazzare almeno uno tra Weston Mckennie e Denis Zakaria. Il passaggio di Arthur alla Fiorentina è invece un primo avvicinamento in tal senso.

Juve in USA con i dubbi Vlahovic e Chiesa — Nella sua prima pagina, Il Corriere dello Sport pone l'accento sui due grandi dubbi amletici della Juventus partente per la tournée americana. Infatti, oltre alla cessione degli esuberi, il club bianconero deve capire cosa succederà a Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Due giocatori importantissimi nella rosa di mister Massimiliano Allegri ma, come gli altri, non incedibili. Di fronte a un offerta che potenzialmente potrebbe giungere in qualsiasi istante, almeno uno dei due potrebbe lasciare la Vecchia Signora. Chi dei due potrebbe esserlo non sarebbe però una scelta della Juventus, bensì del mercato stesso. Molto probabilmente, il primo club che presenterà un offerta adeguata alle richieste bianconere potrà intavolare una trattativa anche con i giocatori.

David la possibile scommessa di Giuntoli — Dopo Timothy Weah la Juventus potrebbe pescare nuovamente dal Lille. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Jonathan David sarebbe un profilo sotto l'attenzione del direttore sportivo bianconero. Giuntoli, che in passato aveva prelevato dai francesi Victor Osimhen per portarlo al Napoli, potrebbe scommettere su un altro talento dalla Francia. Il suo arrivo sarebbe comunque possibile solo dopo la cessione di Vlahovic, il quale potrebbe essere oggetto di scontro tra Real Madrid e Psg. In particolare, quest'ultimo sembrerebbe aver dato una sferzata in tal senso dopo la decisione di escludere Kylian Mbappé dalla tournée in Giappone.