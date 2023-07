Juve, Serena: “Sarebbe importante tenere Vlahovic. Chiesa? Ci punterei”

Intervistato da Tuttosport, però, l'ex bianconero Aldo Serena ha parlato del futuro di Vlahovic e Chiesa in casa Juve

Sarà un'estate di rivoluzioni in casa Juve, che con l'arrivo di Cristiano Giuntoli si prepara a un sostanziale cambio di rotta. I bianconeri dovranno prestare attenzione al bilancio, cercando però allo stesso tempo di potenziare la squadra. Per farlo la Vecchia Signora dovrà sacrificare qualcuno e i prescelti sembrano essere Vlahovic e Chiesa. I due attaccanti nel corso dell'ultima stagione non hanno convinto e a fronte di una buona offerta potrebbero lasciare Torino. Diverse grandi squadre in giro per l'Europa sono interessate al loro cartellino, con la Juve che si è già messa alla ricerca di alcuni possibili sostituti.

Intervistato da Tuttosport, però, l'ex bianconero Aldo Serena ha idee ben diverse: "La Serie A in generale ormai ha disponibilità economiche limitate e purtroppo è normale ragionare così. Anche se per me, per una società che deve ricostruire come la Juventus, sarebbe importante tenere uno come Vlahovic, che secondo me non è riuscito a dare quello che poteva per vari motivi. Su tutti la pubalgia, poi l’impatto con un grande club. Ho fatto anche io il centravanti alla Juve e le sollecitazioni e le critiche che arrivano sono diverse. Serve grande tempra e forse Vlahovic alle prime critiche non ha reagito nel verso giusto. Però credo che abbia grandissime potenzialità e che potrebbe esprimerle in bianconero".

Su Chiesa ha poi aggiunto: "Punterei su Chiesa, anche per l’italianità. Io credo che Chiesa da seconda punta possa dare il meglio. Chi ha tiro e dribbling secondo me deve essere portato nelle condizioni di fare più male agli avversari, giocando nella zona centrale dell’attacco. Per me con le doti che ha deve essere ambizioso e porsi il traguardo dei 20 gol: in coppia con una prima punta secondo me arriverebbe di più al tiro e se si calasse in questo ruolo ne gioverebbe anche la Nazionale".