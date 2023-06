Rassegna Juve – L’attesa la fa da padrona: settimana cruciale

Corriere dello Sport: "Juve per il tris Rabiot, Weah e Giuntoli"

Il Corriere dello Sport parla dei tre fronti 'caldi' in casa Juve. Sono ore cruciali dalle parti della Continassa dove si attendono: l'arrivo del neo acquisto Timothy Weah, la risposta di Adrien Rabiot e il possibile arrivo di Cristiano Giuntoli alla guida della direzione sportiva bianconera. Lo statunitense è atteso tra giovedì e venerdì per le visite mediche, domani sarà il giorno decisivo per la permanenza del francese (anche se c'è ottimismo in questo senso), mentre dopodomani si terrà l'incontro tra ADL e Giuntoli.