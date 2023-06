Paganini: “Vi parlo della pista Chiesa-Napoli. Su Zanoli alla Juve…”

Paolo Paganini , giornalista ed esperto di calciomercato, ha detto la sua a Juventusnews24, parlando dei bianconeri . Ecco le sue parole sulla Vecchia Signora: "Sì confermo che nel mio ultimo tweet ho messo in evidenza questo asse che si sta creando tra Torino e Napoli. La pista Chiesa è una pista che il Napoli sta seguendo su indicazione di Garcia. Ci sono già stati vari incontri tra De Laurentiis e il suo procuratore Ramadani. Stiamo parlando di una possibilità, perché comunque Chiesa ha richieste all’estero e comunque una trattativa, eventualmente, la può aprire solo la Juventus con il Napoli. L’operazione Zanoli alla Juventus potrebbe essere anche un’operazione legata a Chiesa. Soprattutto perché è un giocatore che ha scoperto Giuntoli. Lo ha portato lui al Carpi e dal Carpi al Napoli, è un esterno destro difensivo che piace molto a Giuntoli. E un profilo che interessa molto alla Juventus.

Rabiot ha avuto un incontro a Montecarlo con Allegri di recente. È molto contento e anche orgoglioso del fatto che Allegri lo stimi molto, anche perché sa che è stato il tecnico che più lo ha valorizzato. È anche vero che bisogna fare i conti con le richieste e le trattative che sta portando avanti sua madre Veronique. In questi giorni e in queste ore sta parlando soprattutto con il Manchester United. La Juventus sta cercando in tutti i modi di chiudere il rinnovo del contratto che sarebbe di un anno. La volontà del giocatore è quella di rimanere alla Juventus con Allegri.