Mercato Juve, si complica Chiarodia: un club in pole sul talento tedesco

Dopo una stagione anomala e complicata, la Juventus è chiamata a ripartire. Una missione che alle fondamenta dovrebbe avere ancora Massimiliano Allegri in panchina, ma un nuovo direttore sportivo in ufficio. Il tecnico starebbe resistendo alle ammalianti sirene arabe, mentre nel ruolo di direttore sportivo si è seduto, apparentemente solo per poco, Giovanni Manna dalla Next Gen. A breve, tutto condurrebbe per l'arrivo di Cristiano Giuntoli, considerato uno degli artefici dei successi del Napoli. Nonostante la Juve abbia già cominciato a muoversi sul mercato, queste ed altre vicissitudini hanno tolto tempo e attenzioni ad alcune trattative, passate inevitabilmente in secondo piano o rimandate. Uno di questi casi appare quello di Fabio Chiarodia, talento in forza al Werder Brema. Il classe 2005, aveva stregato gli osservatori della Vecchia Signora, i quali avevano richiamato l'attenzione su un profilo economicamente abbordabile.