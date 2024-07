Rassegna – Gli occhi della Juventus sono ora per Koopmeiners

La rassegna di venerdì 5 luglio: la Juventus, molto attiva sul calciomercato, potrebbe ora concentrare la sua attenzione sul sogno Koopmeiners

Oggi è venerdì 5 luglio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

In primo piano per la rosea c’è il calendario della Serie A 2024/25 che propone sin dai primi incontri dei duelli interessanti. Uno di questi riguarda la Juventus che alla terza giornata di campionato ospiterà la Roma all’Allianz Stadium. Invece, alla quinta è il turno del Napoli dell’ex bianconero Antonio Conte, anch’egli ospitato tra le proprie mura amiche.

Corriere dello Sport

Nel taglio alto anche il Corriere si focalizza sul calendario di Serie A e in particolare sul turno della terza giornata. In primo piano invece torna il calciomercato della Juventus. Infatti, dopo Douglas Luiz e Thuram, l’attenzione sarebbe ora tutta per Koopmeiners. L’Atalanta, la quale sta chiudendo per Zaniolo, si guarderebbe già in giro per trovare un eventuale sostituto. Sebbene, per ora tra la domanda del club bianconero e la richiesta di quella nerazzurra c’è ancora distanza.

Tuttosport

Anche per il quotidiano sportivo di Torino la notizia principale riguarda l’interesse di calciomercato della Juventus per Koopmeiners. In particolare, ci si concentrerebbe sulla ricerca di risorse che permetterebbero al club di presentare la giusta richiesta all’Atalanta. Queste potrebbero pervenire dalla Roma che starebbe facendo la corte a Federico Chiesa e anche ad Arthur. Se la doppia operazione andasse in porta, Cristiano Giuntoli si preparerebbe a regalare un nuovo centrocampista a Thiago Motta.