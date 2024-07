Ferrara: “Non disturberò Conte prima di Juventus-Napoli”

Ferrara ha parlato del confronto in campionato tra Juve e Napoli, anticipando che non sentirà il tecnico degli azzurri Conte nel pre partita

Intervistato ai margini della presentazione del calendario di Serie A 2024/25, Ciro Ferrara ha parlato di alcuni temi che riguardano la stagione nascitura. In primo luogo, sulle possibili protagoniste per la corsa scudetto che quest’anno potrebbe coinvolgere anche la Juventus. In merito, l’ex calciatore ha detto: “Va cercato di interpretare come l’Inter interpreterà questa stagione: l’anno dopo una vittoria è sempre complicato, l’abbiamo visto con Milan e soprattutto Napoli. L’Inter è attrezzato ma tutte le squadre cercano di eliminare la differenza: ora è difficile capire chi sia più attrezzato. Una cosa è certa: chi vuole stare dietro all’Inter deve correre immediatamente, senza pensare ad altro, o diventa difficile”.

Ferrara su Conte

Inoltre, Ferrara ha parlato anche di Antonio Conte, neo tecnico del Napoli ed ex allenatore di Juventus e Inter. In particolare, sul match tra bianconeri e azzurri, ha detto: “Figurati se chiamo Conte prima di una partita così importante. Con Antonio siamo amici e parliamo spesso, quando capita, ma ora che inizia il campionato va lasciato tranquillo a lavorare. Parlare di calcio con lui comunque è molto piacevole, c’è molto da imparare”.