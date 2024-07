Pedullà: “La Juventus si aspettava di più dall’Europeo di Chiesa”

Alfredo Pedullà ha parlato dell'attaccante della Juventus, Federico Chiesa e dei piani della società per lui in ottica campagna trasferimenti

Attraverso il suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla situazione relativa a Federico Chiesa con la Juventus. Per il giornalista, in società ci sarebbe un po’ di rammarico per l’Europeo sottotono da parte del loro attaccante: “La Juve sicuramente aspetta e si aspettava di più, si aspettava di più perché pensava che da quest’europeo potesse scoccare la scintilla per alzare un po’ la valutazione”.

Pedullà su Chiesa

Il giornalista ha proseguito: “Per allietare, invitare e ingolosire dei club stranieri, soprattutto in Premier, adesso c’è la Roma e De Rossi e le altre situazioni che vi ho raccontato. Vediamo più avanti, ma io non credo che la Juve possa chiedere più di 20/25 milioni ad un anno la scadenza a meno che non si svegli qualcuno dall’estero”.