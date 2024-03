Rabiot sul futuro: “Ancora non ho deciso. Ci penserò a fine stagione”

Adrien Rabiot, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole dal ritiro della Francia: "Per il momento non ho ancora deciso il mio futuro. L'anno scorso sono rimasto alla Juventus sapendo che non avrei giocato in Europa. La prossima stagione dovremmo giocare la Champions League e partecipare al Mondiale per Club. Questi sono tutti fattori che influenzeranno la mia decisione. Ma aspetto di finire la stagione e poi parlerò con il club. Non ho fretta di prendere una decisione. Possibile ritorno al Psg? Da quando sono andato alla Juve, ogni estate il mio nome viene associato al Psg. Da un lato, è molto lusinghiero. Dall'altro lato, è complicato se si pensa a come è finita. Certo, nel calcio non si possono chiudere le porte, ma questa non sarà la mia priorità. Pogba? È un peccato quello che sta succedendo. Ovviamente siamo in contatto, ci sentiamo regolarmente. È ancora a Torino. So che stava aspettando di conoscere i motivi esatti della sospensione per poter fare ricorso. Spero che la sanzione venga ridotta, perché da quanto mi ha detto Paul, prendersi 4 anni per questo è un po' eccessivo".