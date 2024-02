Rabiot: “Spero di vincere altri Scudetti con la Juve. Su Allegri…”

Per me è stato incredibile vincere in Italia. Per me vincere uno scudetto con la Juve è stata una delle cose più belle che ho vissuto, non abbiamo potuto festeggiare con i tifosi per il Covid e spero di vincerne altri. Il 2020 è stato un periodo un po' buio. Il primo gol con la Juve è stato strano, a San Siro contro il Milan ma senza i tifosi. Non ho potuto festeggiare come avrei voluto.