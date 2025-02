PSV-Juventus 3-1: bianconeri eliminati dalla Champions

La Juventus, nel match di ritorno dei playoff di Champions League, affronta il PSV. Segui il LIVE della gara su Juvenews.

di Mattia Cinelli

La Juventus, nella gara di ritorno dei playoff di Champions League, affronta il PSV, in una gara da dentro o fuori. Segui il Live su Juvenews.

Le due squadre iniziano il riscaldamento.

INIZIO PRIMO TEMPO

3′ – Psv già in pressione, lo stadio spinge gli olandesi.

11′ – Infortunio per Veiga. Pronto il cambio con Cambiaso.

12′ – Esce Veiga, entra proprio l’ex Genoa.

31′ – Rischio clamoroso di Cambiaso, che di petto appoggia a Di Gregorio nei pressi della linea di porta.

33′ – Imbucata di Koopmeiners per Kolo Muani, ma il francese non riesce a calciare con convinzione verso Benitez.

45+2′- Termina il primo tempo.

Secondo tempo

46′ – Inizia la ripresa.

48′ – Brivido per la Juve: Saibari porta palla, la cede a Lang, che colpisce l’esterno della rete.

50′ – Cambiaso recupera palla e passa a McKennie, imbucata dell’americano per Kolo Muani, che sbatte su Benitez.

52′ – Primo giallo del match: a riceverlo è Schouten.

54′ – Gol del PSV: ancora Perisic, abile a sfruttare la palla di Lang. Il croato incrocia benissimo e batte Di Gregorio.

56′ – Ancora Lang: tiro a giro di poco fuori.

60′ – Juve in grandissima difficoltà: De Jong si rende pericoloso di testa, si salvano gli ospiti.

64′ – Pareggio della Juve: da sviluppi di calcio di punizione, Weah da fuori area pareggia il conto con un gran tiro.

72′ – Primo cambio del match per il PSV: fuori Schouten, dentro Til.

75′ – Perisic ancora decisivo sulla sinistra: cross in mezzo, serie di rimpalli, con Saibari che in spaccata sigla il 2-1.

77′ – Serie di cambi per le due squadre; per la Juve dentro Savona, Yildiz e Thuram per Locatelli, Koopmeiners e Conceicao. Per il PSV entra Malacia, fuori Ledezma.

84′ – Giallo per Gatti, sbracciata su Lang.

87′ – Di Gregorio impegnato ancora da Lang, Juve in apnea.

90′ – E’ il momento di Vlahovic, fuori Kolo Muani.

90+7′ – Finisce 2-1, si passa ai tempi supplementari in virtù del risultato dell’andata.

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

91′ – Entra Mbangula, fuori Cambiaso.

93′ – Til imbuca per Saibari, Di Gregorio salva ancora la Juve.

95′ – Giallo per Savona, brutto fallo su De Jong.

98′ – Gol del PSV: Bakayoko crea la superiorità numerica, rimpallo tra Gatti e Di Gregorio, ne approfitta Flamingo che segna a porta vuota.

99′ – Altro giallo per la Juve, sanzione per Yildiz.

103′ – Savona spizza su cross di Mbangula: para Benitez.

105′ – Vlahovic, ancora su cross del nuovo entrato, trova il palo a portiere battuto.

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

105′ – Sostituzione per il PSV: entra Obispo, fuori Boscagli.

112′ – Grande progressione di Thuram, ma il tiro finisce alto.

114′ – Ultimi cambi per gli olandesi: fuori Veerman e Lang, dentro Nagalo e Driouech.

119′ – Di Gregorio salva miracolosamente su Til, lanciato da solo verso la porta.

122′ – Termina il match dopo 120 minuti. La Juventus è eliminata dalla Champions League.