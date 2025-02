Juventus Primavera, vittoria convincente contro il Lecce

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla vittoria della squadra Primavera contro il Lecce.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri della Primavera. Ecco il report: “A Vinovo la Juventus impone il proprio ritmo alla gara sin dai primi minuti. I bianconeri, pur non creando veri e propri pericoli dalle parti di Rafaila, stazionano stabilmente nella metà campo difensiva del Lecce che, di contro, prova a difendersi con ordine, ma ci riesce soltanto nei primi dieci minuti di gioco, prima di cedere alla costante pressione dei nostri ragazzi.

Eccezione fatta per un tentativo di Vescan-Kodor, controllato da Radu, prosegue l’assolo della squadra di Francesco Magnanelli. Assolo che si concretizza nella prima rete del match al 16′ grazie alla decima marcatura in campionato di Vacca: il numero 10 riceve palla in area di rigore da Crapisto, la controlla con l’esterno e con il destro supera agevolmente in diagonale l’estremo difensore dei pugliesi, 1-0. La rete del vantaggio galvanizza la Juventus che, infatti, poco dopo il 20′ trova il raddoppio sfruttando una sfortunata deviazione di Pacia sul cross di Ripani, si va sul 2-0.

Non è finita qui, però: il Lecce accusa il doppio colpo, sbanda e i bianconeri ne approfittano ancora calando addirittura il tris e anche in questa circostanza è rivedibile la retroguardia giallorossa: l’autore della terza rete è ancora Vacca che sfrutta una respinta troppo corta di Rafaila e da due passi firma il 3-0 e la sua personale doppietta. La gara per i salentini, ora, è ancora più in salita, ma al tramonto del primo parziale arriva la reazione della squadra di Giuseppe Scurto con il colpo di testa di Pacia che, sul cross di Delle Monache – subentrato nel corso di questa frazione al posto dell’infortunato Regetas –, si ritaglia lo spazio sul secondo palo per saltare indisturbato e battere Radu firmando il momentaneo 3-1.

Nel recupero della prima frazione, poi, c’è ancora tempo per assistere al parziale riscatto di Rafaila che, con un ottimo doppio intervento su Amaradio – nel secondo caso sfruttando anche l’ausilio del palo –, evita di incassare la quarta rete della sua partita”.

Nella ripresa

“Nei primi minuti della ripresa la gara stenta a decollare nuovamente. Servono quasi quindici minuti per assistere alla prima vera occasione del secondo tempo. Si tratta di una doppia opportunità per i salentini che provano a impensierire due volte Radu, ma il nostro portiere è bravissimo, soprattutto nel deviare sopra la traversa l’insidiosa conclusione mancina di Vernon Addo.

Il pericolo sventato scuote la Juventus che risponde immediatamente al Lecce: il protagonista, come in chiusura di prima frazione, è ancora Amaradio, ma anche in questa circostanza il duello a distanza lo vince Rafaila con un’altra bella parata sul tentativo del numero 45 bianconero. Dopo un avvio di parziale, come detto, meno vivace del previsto, in questa fase dell’incontro non c’è un attimo di sosta e dopo le due situazioni pericolose già raccontate ne arriva una terza – al minuto 61 – ed è nuovamente di marca giallorossa: Delle Monache semina il panico nell’area di rigore dei bianconeri che riescono ad arginarlo, ma rischiano di incassare la seconda rete della loro partita sul conseguente sinistro di Yilmaz, fuori davvero per centimetri.

Dopo queste opportunità in sequenza, i ritmi tornano ad abbassarsi e, a parte qualche rara accelerazione da una parte e dall’altra, non si registrano grandi occasioni o, almeno, questo sembrerebbe il copione del match fino al 78′ quando Vacca – dopo una bella azione personale sulla sinistra – penetra nell’area di rigore leccese e serve Crapisto arrivato a rimorchio. Il numero 8 controlla la sfera, evita la prima pressione avversaria e con un sinistro chirurgico trova la sua prima rete stagionale in campionato e, soprattutto, mette in ghiaccio la partita, 4-1. Il finale di gara viene gestito alla perfezione dai bianconeri che, al triplice fischio, esultano per il secondo successo consecutivo, dopo quello contro il Cesena”. Intanto ecco le parole di Magnanelli<<<