Da Matuidi fino a Paredes: tutti gli ex di PSG e Juve

In vista della sfida contro il PSG, la Juve ha pubblicato un interessante approfondimento sugli ex di partita: da Matuidi fino a Paredes

In vista della sfida di Champions League contro il PSG , la Juve ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un interessante approfondimento sugli ex . Ecco il comunicato: "Leandro Paredes è l'ultimo arrivato che collega Paris Saint-Germain e Juventus, Parigi e Torino. Nel Psg il centrocampista argentino è arrivato nel gennaio del 2019 e ha collezionato 117 presenze. Paredes è in compagnia di altri giocatori che hanno vestito le maglie di entrambi i club.

Un altro dei giocatori nella rosa di Massimiliano Allegri che unisce Psg e Juve è Rabiot. Adrien fa una lunga e significativa esperienza nel vivaio parigino, fino a debuttare in prima squadra sotto la guida di Carlo Ancelotti e a ritagliarsi un ruolo da protagonista per 7 stagioni. Il suo arrivo a Torino è nell'estate del 2019.

Anche Kean ha avuto una parte della sua giovane carriera nel Psg. É successo nel 2020-21: Moise ha ben figurato in Ligue 1, con un'ottima media realizzativa: 13 gol in 26 partite.

Dani Alves, qui impegnato in Champions League in Juventus-Monaco, il mondo lo ha girato davvero. E ovunque ha portato la sua cultura vincente. A Torino, in una stagione, ha conquistato campionato e Coppa Italia, segnando in finale. Nelle due annate successive a Parigi si è portato a casa complessivamente 6 trofei nazionali.