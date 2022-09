Juve, occhio al PSG: Paredes e Di Maria l’arma segreta di Allegri

Dopo le prime 5 giornate di Serie A, è il momento di tornare nell'Europa che conta, è il momento della Champions League . L'inno della competizione è già nella testa dei tifosi bianconeri che da anni sognano di vedere i propri idoli sollevare la coppa dalle grandi orecchie. Il primo avversario della Juve ai gironi sarà il PSG , match in programma domani sera alle 21:00 al Parco dei Principi . Vincere non sarà affatto semplice per i ragazzi di Massimiliano Allegri , che si troveranno ad affrontare una delle migliori squadre del mondo. Il tecnico bianconero potrebbe però avere non uno, ma due assi nella manica.

Basterà questo per vincere? Assolutamente no. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà comunque scendere in campo con la giusta mentalità, pronta a confrontarsi a viso aperto contro campioni del livello di Messi, Mbappe e Neymar. La difesa non avrà una serata facile. Dall'altra parte del campo, invece, l'attacco dovrà fare dei passi in avanti: quanto visto fin qui in Serie A non sarà sufficiente a far male all'esperta difesa del club parigino. Starà a Max preparare al meglio la partita, con la speranza di vedere un bel match giocato colpo su colpo. Riusciranno i bianconeri ad iniziare il loro percorso in Champions League con il piede giusto? Staremo a vedere.