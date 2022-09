PSG, i convocati per la sfida con la Juventus: presenti tutti i big

Il PSG , prossimo avversario della Juventus nella prima giornata della fase a gironi della Champions League 2022-23, ha diramato la lista dei convocati, attraverso il proprio sito. Ce la fa Vitinha , che nello scorso match aveva subito un infortunio, insieme a Fabian Ruiz , ultimo acquisto dei parigini. Tutti i big sono in lista, nessuna esclusione eccellente.

Ecco l'elenco completo: "Scopri i 21 giocatori del Paris Saint-Germain selezionati per disputare la partita della prima giornata della fase a gironi di UEFA Champions League contro la Juventus, martedì 6 settembre alle 21 al Parc des Princes. GRUPPO : 1. Keylor Navas 2. Achraf Hakimi 3. Presnel Kimpembe 4. Sergio Ramos 5. Marquinhos 6. Marco Verratti 7. Kylian Mbappe 8. Fabian Ruiz 10. Neymar Jr 14. Juan Bernat 15. Danilo Pereira 16. Sergio Rico 17. Vitinha 18. Renato Sanches 19. Pablo Sarabia 25. Nuno Mendes 26. Nordi Mukiele 28. Carlos Soler 30. Lionel Messi 44. Hugo Ekitike 99. Gianluigi Donnarumma".

I francesi dovrebbero schierarsi con il consueto 3-4-3, con Donnarumma in porta e il terzetto composto da Ramos, Kimbempè e Marquinhos. A centrocampo spazio per Vitinha e Verratti, coadiuvati da Hakimi e Nuno Mendes. In attacco confermato il trio delle meraviglie Messi-Neymar-Mbappè.