Il medico del Psg: “I tre davanti sono ispirati. Su Di Maria e Paredes…”

Domani sera ci sarà l'esordio in questa edizione della Champions League per la Juventus . I bianconeri saranno ospiti del Paris Saint-Germain al Parco dei Principi, in un match di grande fascino. In vista della sfida, il Corriere di Torino ha intervistato Cristiano Eirale , coordinatore dello staff medico del club parigino. Queste le sue parole sul suo lavoro: "Seguo il coordinamento di tutti gli staff medici delle varie squadre nei diversi settori. Il Psg è una polisportiva, quindi oltre al calcio (con le giovanili) ci occupiamo anche del calcio femminile, di pallamano e judo . Inoltre stiamo realizzando il progetto del nuovo, iperfuturistico centro di allenamento del club in zona Saint-Germain che sarà pronto nel 2023. Così come una modernissima clinica di medicina dello sport, sempre a Parigi".

La forma della squadra e delle sue stelle: "Questa è una stagione particolare con il Mondiale imminente, i cicli di tre partite ravvicinate sono già cominciati e metteranno a dura prova tutti. Il Psg ora sembra molto brillante, visto che procede a botte di 4-5 e 7 gol in campionato, a parte l’1-1 casalingo con il Monaco. I tre artisti in attacco sembrano ispirati, per la Juve non sarà il momento migliore in cui incontrarli. Ognuno di loro è diverso dall’altro. Messi è il meno giovane, ma è sempre uno dei più grandi giocatori di sempre e per poco che sia in forma, fa la differenza. È al secondo anno a Parigi, farà meglio di un anno fa dopo che non aveva mai cambiato squadra. I piccoli dettagli contano anche per i grandi campioni. Neymar è il 10 del Brasile, Mpappé ha grandi numeri anche fisicamente e soprattutto ha grande maturità per uno della sua età. Questo lo rende unico".