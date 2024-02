Prof. Bava: “La Juventus non è obbligata a fare delle cessioni”

La Juve è fatta per competere in questa competizione, quindi ha costi fissi rilevanti se non partecipi perché comunque stipendi e ammortamenti deve scriverli sul conto economico. Dei -91,5 milioni relativi alla semestrale, circa 60 sono determinati proprio dall'esclusione dalla Coppa più prestigiosa per club. La perdita ci sarebbe stata lo stesso, ma di dimensioni molto ridotte rispetto a quella attuale.