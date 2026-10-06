La Lega Serie A ha comunicato, attraverso il comunicato ufficiale n°44, la programmazione degli anticipi e dei posticipi dalla 12ª alla 19ª giornata del campionato Primavera 1. Di seguito tutti gli appuntamenti della Juventus di Simone Padoin, tra novembre e gennaio.

Primavera, il calendario della Juventus

12ª giornata: Juventus-Hellas Verona | sabato 28 novembre 2026, ore 13:00 13ª giornata: Cesena-Juventus | lunedì 7 dicembre 2026, ore 15:00 14ª giornata: Juventus-Roma | sabato 12 dicembre 2026, ore 13:00 15ª giornata: Atalanta-Juventus | mercoledì 16 dicembre 2026, ore 16:00 16ª giornata: Juventus-Fiorentina | domenica 20 dicembre 2026, ore 11:00 17ª giornata: Juventus-Bologna | sabato 2 gennaio 2027, ore 11:00 18ª giornata: Sassuolo-Juventus | giovedì 7 gennaio 2027, ore 16:00 19ª giornata: Juventus-Cagliari | lunedì 11 gennaio 2027, ore 13:00