Del Piero: “In Italia nelle difficoltà tiriamo fuori qualcosa di speciale”

Ecco il commento di Del Piero sul percorso delle italiane in Europa al termine della semifinale di ritorno in Spagna contro il Siviglia

Ecco le parole di Alex Del Piero intervenuto al termine della sfida contro il Siviglia. Le sue dichiarazioni: "In Italia nelle grandi difficoltà tiriamo sempre fuori qualcosa di speciale. Ci sono dei progetti che stanno andando avanti molto bene, per quanto dicono il campo e i risultati. In generale siamo tanti passi indietro rispetto al calcio che vediamo soprattutto in Premier League che oggi è il punto di riferimento sotto ogni punto di vista, non solo sul campo, ma anche a livello di fisicità, di diritti televisivi, di stadi e di tante cose. Però noi abbiamo una passione, un amore che delle volte sopperisce a questo e unito a questo ci sono i giocatori e gli allenatori che portano avanti progetti calcistici, qualità."