Pogba: “Una scelta di cuore. Qui per ritrovare la gioia di giocare”

Ieri è stata la giornata dell'ufficialità di Paul Pogba alla Juventus. Un ritorno tanto atteso, che il popolo bianconero ha accolto con grande gioia, come dimostra il bagno di folla tributato al giocatore già dal suo arrivo alla Continassa per le visite mediche. L'ex centrocampista del Manchester United è tornato a casa, dopo un'esperienza in Premier in cui non è riuscito a esprimere appieno se stesso, soprattutto con il passare del tempo. I tifosi juventini però ricordano una forza della natura, capace di grandi giocate in mezzo al campo e di scagliare potenti tiri dalla distanza che facevano esplodere lo Stadium. Ora il francese torna dove è nata la sua stella, per tornare a brillare con la squadra bianconera, che cerca riscatto dopo le ultime due stagioni.