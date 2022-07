Ronaldo via dallo United? L’ex Juve è in bilico. Ten Hag: “Non è in vendita”

L'11 luglio è una data molto speciale nel mondo del calcio italiano. L' 11 luglio 1982 , infatti, l' Italia di Bearzot vinse il Mondiale , battendo in finale la Germania Ovest e consegnando agli Azzurri la terza coppa del mondo della sua storia. L' 11 luglio del 2021, invece, l'Italia di Roberto Mancini ha vinto Euro2020 , una di quelle notti magiche che difficilmente saranno dimenticate. Lasciando la nazionale, l ' 11 luglio 2018 è atterrato a Torino un extraterrestre chiamato Cristiano Ronaldo . Al tempo sembrava un'operazione impossibile, fantascientifica, ma che la dirigenza bianconera è riuscita a trasformare in realtà. Dopo averlo applaudito a seguito del gol in rovesciata nella finale di Champions, i tifosi bianconeri hanno potuto vedere il fuoriclasse portoghese con la maglia della Juve addosso.

In Italia Ronaldo ha fatto il Ronaldo, segnando un gol dopo l'altro , dominando la classifica marcatori e vincendo per 3 anni consecutivi lo scudetto. Il problema vero è stata la Champions League , dove non è mai riuscito ad essere davvero decisivo. La scorsa estate l'addio e il ritorno al Manchester United. Ma i problemi hanno seguito CR7 fino in Inghilterra, tanto che dopo un solo anno si comincia già a parlare di separazione da Red Devils.

Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Manchester United Ten Hag ha parlato della situazione dell'attaccante portoghese: "Ronaldo non è con noi in ritiro a causa di alcuni problemi personali. Stiamo pianificando la prossima stagione con lui, non vedo l'ora di lavorare insieme a Cristiano. Vuole lasciare il club? Non mi ha detto questo. L'ho letto, ma come ho già detto Ronaldo non è in vendita. Ho parlato con lui e abbiamo fatto un bellissimo discorso. Vogliamo vincere insieme". Tutto apposto quindi? Così pare, ma le voci di un suo possibile addio si susseguono. Dopo la parentesi alla Juve e quella al Manchester United, Ronaldo potrebbe cambiare ancora squadra