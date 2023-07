Pecorino: “Dopo la Juventus cercavo nuove esperienze”

Emanuele Pecorino, calciatore della Juventus Next Gen in prestito al Sudtirol, ha detto la sua nella presentazioni con il nuovo club.

Emanuele Pecorino, ex calciatore della JuventusNext Gen, trasferitosi al Sudtirol, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo il suo arrivo in Trentino. Ecco le sue parole: "Mi son trovato benissimo, la società è molto professionale e seria.