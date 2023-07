Juve, Vlahovic ha scelto il PSG: tre nomi per sostituirlo

Il ritiro della Juve alla Continassa è iniziato: i bianconeri sono pronti a prepararsi al meglio in vista della prossima stagione. Dopo i processi in tribunale e i problemi della scorsa annata, infatti, ora la Vecchia Signora vorrà tornare subito a competere ai massimi livelli. La dirigenza bianconera dovrà però fare i conti con alcune difficoltà economiche: senza Champions League sarà necessario sacrificare un big per finanziare il mercato in entrata e potenziare la squadra. Il nome scelto sembra essere quello di Dusan Vlahovic , cercato da diverse squadre in giro per l'Europa. Il Chelsea si era detto interessato ma secondo quanto riportato da Tuttosport il serbo avrebbe deciso di trasferirsi al PSG.

I bianconeri non faranno partire l'ex Fiorentina per meno di 70 milioni di euro, cifra che poi andrà in parte reinvestita per un altro attaccante. Il Football Directos Cristiano Giuntoli ha sondato il terreno e ha trovato tre nomi perfetti per sostituire l'attaccante serbo. Il primo è quello di Jonhatan David del Lille, sogno di mercato dei bianconeri. L'attaccante canadese in Francia ha sostituito alla perfezione Osimhen e sarebbe il nome perfetto per l'attacco della squadra di Massimiliano Allegri. Il costo del cartellino è però elevato e per questo i bianconeri stanno pensando a delle alternative.