Paura per Pirlo Jr a Torino: calci, sputi e sassi sulla macchina

Attimi di paura per Nicolò Pirlo . Il figlio dell'ex giocatore e poi allenatore della Juventus , è stato aggredito in pieno centro a Torino , mentre si trovava in macchina con un suo amico. A raccontare quanto è accaduto è stato lo stesso 19enne, attraverso delle storie sul suo profilo Instagram.

Queste le parole del figlio dell'ex centrocampista: "Ero con un amico e questo gruppo di ragazzi ha provato a salire nella nostra macchina, poi ce l'hanno presa a calci e ci hanno lanciato dei sassi. Per fortuna non siamo mai scesi dall'auto". In un'altra storia poi, il ragazzo ha scritto: "È normale trovare in centro a Torino quattro ragazzi che lanciano sassi sulla macchina, sputando e tirando calci?".