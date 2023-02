Pirlo: “Conte uno dei migliori allenatori avuti, parlo spesso con lui”

L'ex allenatore della Juventus ha parlato della sua carriera e del periodo alla Juventus, oltre che al rapporto con un suo ex tecnico

L'ex allenatore e giocatore della Juventus Andrea Pirlo, ora allenatore del Fatih Karagumruk in Turchia, ha prato intervistato dai microfoni del Daily Mail, ai quali ha parlato di se stesso e della sua carriera: "Fortunatamente come giocatore ho vinto molto, ho ottenuto quello che volevo. E ora come allenatore voglio conquistare un po’ di quello che ho ottenuto come giocatore. Qui in Turchia all’inizio è stata dura perché è diverso dall’Italia e da altri paesi. Ma ora sto bene. Mi dispiace per quello che è successo, spero di poter dare un contributo per aiutare la popolazione a superare questa enorme tragedia".

"Per me è importante avere grandi obiettivi. Quando facevo il calciatore giocavo sempre per vincere i grandi trofei e ora ho lo stesso obiettivo. Sono qui per migliorare ma l’ambizione è arrivare in una grande squadra e vincere la Champions League. Se non hai ambizioni, meglio restare a casa".

"Da Conte ho imparato tante cose, a volte parlo con lui e per me è stato molto importante capire la sua mentalità perché è stato uno dei migliori allenatori della mia carriera. La mentalità vincente è la chiave. Come quella che ha Ronaldo: per me è stato facile lavorare con lui. È un bravo ragazzo, molto professionale. Voleva giocare ogni partita, segnare ogni partita. Non abbiamo mai avuto problemi, per me è stata una bella esperienza".