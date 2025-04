Pauluzzi: “La Juve può riprovare il prestito per Kolo Muani”

Valentin Pauluzzi ha parlato dell'attaccante della Juventus, Randal Kolo Muani: per il giornalista, il rinnovo del prestito sarebbe possibile

Intervistato per TJ, Valentin Pauluzzi, firma de L’Equipe, ha parlato dell’attaccante della Juventus, in prestito dal PSG, Randal Kolo Muani. Ecco le sue parole: “Lui è stato voluto fortemente da Thiago Motta che è saltato poco dopo, tipica situazione comoda per un giocatore. Un po’ richiama la situazione di Guendouzi alla Lazio l’anno scorso che fece una grande stagione e poi fu messo in discussione da Tudor che subentrò a Sarri. Ma poco dopo, il tecnico croato lasciò e lui è ripartito alla grande, magari succederà la stessa cosa. In caso di qualificazione in Champions, non appena comincerà il mercato la Juve dovrebbe provarci subito per il prestito. Questo prima che si possa creare la situazione del mercato invernale col limite già raggiunto”.

Paulizzi: “Il suo poco utilizzo con Tudor non si spiega”

Inoltre, sulla sua esperienza in bianconero, il giornalista ha detto: “Giudico comunque positiva la sua esperienza poiché ha dato una scossa iniziale, ha continuato a lavorare tanto davanti e poi non ha giocato quasi mai dall’avvento di Tudor senza che si capisse veramente il perché. Complessivamente, il suo l’ha fatto e lo sta facendo. Vlahovic out, Milik desaparecido (anche se rinnoverà e spalmerà l’ingaggio), come non potrebbe giocare Kolo Muani? In francese c’è un espressione che dice “Spararsi una pallottola nel piede” ecco, che la Juve eviti di farsi del male da sola. Tra l’altro, arriverà la partita chiave contro il Bologna e l’approdo in Champions si giocherà al 90% su questa gara”. Leggi anche le ultime indiscrezioni sul futuro di Kolo Muani <<<