Pasqualin: “Yildiz un giocatore super, grande lavoro di Allegri”

Claudio Pasqualin , procuratore, ha detto la sua sulla Juventus . Ecco le sue parole a Radio Bianconera: "Non credevo i bianconeri potessero essere così vicini alla testa della classifica, pensavo dovesse faticare addirittura qualificarsi per la zona Champions.

Anche se di corto muso, la squadra è l'unica antagonista dell'Inter per la corsa allo scudetto. Lo scontro diretto del 4 febbraio a San Siro viene già definito decisivo per la vittoria finale. Personalmente quindi sono sorpreso da questo cammino dovuto al grande lavoro di Allegri , da elogiare ancora di più visto che ha lanciato tanti giovani, su tutti Yildiz.

In questo senso, il tecnico ha ragione quando dice che la Juve si è portata avanti con il lavoro, rispetto alla cancellazione del Decreto Crescita. Il diciottenne turco è tanta roba, tanto da evocare Del Piero. In certi casi un po' di presunzione non fa male. Può diventare un giocatore super".