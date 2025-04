Parma-Juve, Chivu: “Vittoria che i ragazzi si sono meritati”

Intervistato nel post match della partita di Serie A contro la Juventus, ha parlato l'allenatore del Parma, Cristian Chivu

Intervistato ai microfoni di DAZN nel post match della partita di Serie A contro la Juventus, ha parlato l’allenatore del Parma, Cristian Chivu. Di seguito le risposte del tecnico alle domande in diretta.

E’ una vittoria che si ricorderà per sempre?

“Spero che sia una delle tante, sia per la mia carriera che per questi ragazzi che si meritano per il cuore che hanno dimostrato. Si sono calati nella realtà di voler fare la categoria. Sono contento per loro e sono contento anche per il meraviglioso pubblico di oggi al Tardini. Contro la Juve è sempre una vittoria bella. Bisogna prendersela ed essere felici”.

La preparazione della partita ha fatto la differenza?

“Sì, ma non è stato semplice perché dopo un paio di minuti abbiamo perso due giocatori. Abbiamo dovuto fare alcuni aggiustamenti, spostando Keità a fare la mezzala che ha avuto qualche difficoltà a fare qualcosa in più di quello che doveva fare. Comunque, sono stati bravi a capire velocemente a entrare nella partita, cercando di disturbare la pressione di una squadra forte come la Juventus“.

Il Parma ha qualcosa in più rispetto alle altre squadre in lotta per la salvezza?

“La Serie A non p mai semplice a prescindere dall’avversario che affronti. A me fa piacere che i ragazzi si sono calati subito in questa realtà nel mettere l’anima e il cuore, ma anche nel mettere la testa per capire i momenti della partita. Mi fa piacere che due partite e mezzo, mi riferisco al secondo tempo con l’Inter, contro la Fiorentina ed oggi non abbiamo subito gol. Questo è dovuto a un lavoro di tutta la squadra che sta facendo veramente tante cose belle che meritano i nostri complimenti”.

La partita di Leoni?

“Lui come tutta la squadra deve rimanere con i piedi per terra. Deve continuare a lavorare, anche se oggi ha fatto una grande partita. E’ partito come braccetto a destra e ha finito come centrale. Non sembra che abbia quella giovane età, ma la cosa importante è che ha margini di miglioramento importanti. Sì merita i vostri complimenti e il premio di miglior giocatore della partita. Però, io farò il mio dovere e gli farò vedere gli errori che anche oggi ha fatto”.

Sui 12 anni dall’ultima vittoria del Parma sulla Juventus:

“Siamo felici per i tifosi. Oggi sono stati veramente meravigliosi. Pensavamo a quello che era per l’importanza della nostra classifica di questa stagione. Dobbiamo giocare altre cinque partite e fare altri punti per essere sicuri di rimanere in questa categoria”.