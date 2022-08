Juventus-Benfica, tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti

Il 14 settembre all'Allianz Stadium ci sarà il debutto casalingo della squadra bianconera in Champions League contro la squadra portoghese

Questa sera alle 20:45 allo Stadium ci sarà la sfida di Serie A contro lo Spezia. Ma il 14 settembre lo stadio bianconero ospiterà la prima gara casalinga di Champions League contro il Benfica. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventusha comunicato le informazioni sui biglietti: "La seconda giornata della fase a gironi di Champions League, nonché primo match europeo della nuova stagione all'Allianz Stadium, metterà di fronte Juventus e Benfica. L'appuntamento per questa sfida è fissato per mercoledì 14 settembre alle ore 21:00. Sarà la prima occasione per vivere una magica notte europea nella nostra casa, al fianco dei bianconeri. Da domani, giovedì 1 settembre, inizierà lavendita dei biglietti che, come sempre, saranno acquistabili solo ed esclusivamente online sul nostro Official Ticket Shop. Scopriamo insieme le fasi di vendita!

FASI DI VENDITA

- dalle ore 14:00 di giovedì 01/09/2022 inizio vendita in prelazione sul posto per gli abbonati 2022/2023;

- dalle ore 10:00 di venerdì 02/09/2022 inizio vendita riservata esclusivamente ai J1897;

- dalle ore 17:00, sempre di venerdì 02/09/2022, vendita estesa anche ai Black&White e ai Black&White Member Lite;

- dalle ore 10:00 di lunedì 05/09/2022 inizio vendita libera (in attesa di disposizione da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza).

ABBONATI 2022/2023

Per quanto riguarda la fase di vendita dedicata agli abbonati 2022/2023:

- Juventus riserva agli abbonati 2022/2023 la possibilità di acquistare non solo il proprio posto in anticipo, ma anche di beneficiare della funzionalità di cambio nominativo (a una delle riserve già inserite su My Season Pass) grazie alla tariffa INTERO CN. La tariffa sarà disponibile solamente durante questa fase di vendita;

- per gli abbonati 2022/2023 nel settore 217, dalla fila 2 alla fila 13, l’acquisto in prelazione sarà possibile scrivendo una e-mail all’indirizzo abbonamenti@pg-mc.com e indicando nell’oggetto della e-mail “Prelazione abbonati 22.23 J Benfica – acquisto settore 217”.

MEMBER

Non fai ancora parte della nostra famiglia? Diventa ora Juventus Member e accedi alle fasi di vendita riservata!

JOFC

I soci JOFC, invece, potranno fare riferimento al proprio Official Fan Club per tutte le informazioni e le modalità di acquisto.

TARIFFE SPECIALI

UNDER 26

In vista di questa gara si aggiungerà una tariffa speciale, la tariffa “Under 26”, dedicata a ragazze e ragazzi sotto i 26 anni, appunto, che potranno usufruire di uno sconto rispetto al prezzo intero del biglietto.

Si ricorda che sarà consentito l’accesso senza tagliando il giorno dell’evento soltanto ai bambini con un’età inferiore ai 6 anni.

OFFICIAL TICKET SHOP

Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all'Official Ticket Shop tramite Juventus Card, tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail.

