Pancaro: “Il Napoli è leggermente favorito sulla Juventus”

Giuseppe Pancaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della prossima sfida con il Napoli.

Giuseppe Pancaro , ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus . Ecco le sue parole a TMW Radio sul big match di domenica, tra i bianconeri e i partenopei, incontro molto sentito: "Partita apertissima, anche se in questo momento vedo meglio il Napoli .

La larga vittoria sul Sassuolo potrebbe rappresentare una svolta, perché ha ridato anche qualche convinzione in più ai partenopei, al momento li vedo leggermente favoriti.

Cosa penso della squalifica di quattro anni a Paul Pogba per doping? Dispiace, perché se questa decisione venisse confermata, per il giocatore vorrebbe dire aver chiuso la propria carriera in una maniera davvero brutta".