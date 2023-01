Palladino: “Juve vorrà rivalsa, noi a Torino per una prestazione di livello”

Domani alle 21 all'Allianz Stadium la Juventusaffronterà il Monzanegli ottavi di finale di Coppa Italia. In conferenza stampa, Raffaele Palladino, tecnico biancorosso, ha presentato il match: "Servirà un Monza aggressivo, che abbia fame e che voglia fare la prestazione. Abbiamo visto ieri in Napoli-Cremonese che tutto è possibile. Affrontiamo una squadra forte che ha voglia di rivalsa, ma noi dalla nostra abbiamo grande entusiasmo e voglia di far bene. Dobbiamo cavalcare questo momento e mettere l'impegno e il giusto atteggiamento. Vogliamo andare a Torino a fare una prestazione di livello, ci teniamo, in una grande cornice".