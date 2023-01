Juve, senti Ranocchia: “Il giocatore che temo di più è Di Maria”

In vista della sfida di Coppa Italia tra Monza e Juve, ai microfoni di Tuttosport Filippo Ranocchia ha parlato della sua ex squadra

Domani la Juve affronterà il Monza, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo la brutta sconfitta contro il Napoli in Serie A, per i bianconeri sarà fondamentale vincere, vietati passi falsi. In vista del match Filippo Ranocchia, giocatore della Juve in prestito Monza, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport: "Sarà importante cercare di fare bene contro un avversario forte, difficile da superare. Il nostro obiettivo però è andare a Torino a giocarcela e perché no, provare a passare il turno".