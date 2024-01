Pagliuca: “Calciopoli? Sembrava andare tutto a nostro sfavore”

Gianluca Pagliuca, ex portiere dell'Inter, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Calciopoli e del 1998.

Gianluca Pagliuca, ex calciatore dell'Inter, ha detto la sua sulla Juvee Calciopoli. Ecco le sue parole sul canale Youtube di Nicolò Schira: "In quella stagione episodi sfavorevoli all’Inter? Diciamo a favore della Juventus perché la settimana prima ricordo il gol di Bianconi con l’Empoli, tre settimane prima contro l’Udinese invece il gol di Bierhoff e Ferrara che calcia fuori un pallone che praticamente toccava la rete e non hanno dato il gol.