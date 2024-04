Paganin: “Allenare la Juventus non è per niente semplice”

Massimo Paganin, ex calciatore ed ora opinionista di Mediaset, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TVPlay sul ruolo di Allegri per il futuro della Vecchia Signora: "Allenare la Juve non è semplice, Allegri ha dimostrato di avere grandi capacità anche fuori dal campo. Quest’anno sta facendo bene considerato il tasso tecnico della squadra. Un cambiamento potrebbe anche andare bene, ma dev’essere migliorativo. La valutazione della società dovrà essere molto bene ponderata. Allegri ha valorizzato la rosa e lanciato molti giovani, poi la Juve farà valutazioni importanti anche perché vorrà tornare a vincere subito. Se possono cambieranno in meglio".