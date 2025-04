Osimhen alla Juve? L’attaccante: “Amo il Galatasaray”

Al termine della partita contro il Fenerbahce Victor Osimhen ha parlato del suo futuro: il nigeriano andrà alla Juve?

L’attacco resta uno dei principali problemi della Juve. Vlahovic continua infatti a non convincere e la prossima estate sembra destinato a essere venduto. Kolo Muani, invece, dopo un inizio da top player con i bianconeri non ha più segnato e ora la sua permanenza a Torino è in forte dubbio. L’attaccante francese è infatti in prestito secco e la Vecchia Signora dovrebbe trovare un nuovo accordo con il PSG per farlo rimanere. Un’operazione tutt’altro che scontata. Per questo da giorni è tornato di moda Osimhen, possibile rinforzo in arrivo in estate dal mercato.

Juve, le parole di Osimhen

L'attaccante nigeriano al termine della partita contro il Fenerbahce ha detto: "Sapevamo che le partite contro il Fenerbahce sono intense e difficili. Bisogna rimanere concentrati fino all'ultimo secondo. Siamo scesi in campo con ottimismo, ma nell'ultima gara abbiamo deluso i nostri tifosi. Dovevamo vincere per rimediare. Ora guardiamo avanti, affrontando una partita alla volta. Futuro? L'ho già detto: da quando sono arrivato, ho amato questo posto, il club e i tifosi. Voglio ripagare il loro affetto con il duro lavoro. Segnare in un derby è speciale, ma il merito va anche ai miei compagni di squadra. Voglio continuare così e dare sempre il massimo per questa squadra".