M. Orlando: “Thiago Motta sarebbe perfetto per la Juventus”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlandone a TMW Radio. Ecco le sue parole: "Conte lo metto sempre davanti a tutti. Penso che il Milan ci faccia più di un pensierino su di lui. Se vuoi tornare a vincere l'idea Conte è sempre la migliore, ma una squadra che gioca a calcio così, e organizzata, come il Bologna non la vedo.