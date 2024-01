M. Orlando: “Juve, un errore non far giocare Yildiz dal 1′”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: "A volte quando le cose vanno talmente bene ci si sente onnipotenti, invece non far giocare Yildiz è stato un grande errore, anche tattico. L'intesa con Vlahovic è sotto gli occhi di tutti. Non puoi colpevolizzarlo del rosso di Milik, ma in partenza non avrei mai lasciato il ragazzo fuori in questo momento. Forse con questa mossa e col risultato arrivato si è giocato lo Scudetto.